Deutschland? "Die größte Darts-Nation der Welt"

Der Ally Pally gilt während der WM als das Epizentrum des Darts . Was jedoch die übrigen rund 350 Tage des Jahres auf der Darts-Tour passiert – und was Deutschland damit zu tun hat –, hoben einige der Darts-Stars im Gespräch mit SPORT1 besonders heraus.

Denn: Die deutschen Fans sorgen bei den European-Tour-Events wie im Glaspalast beim NEO.bet European Darts Grand Prix in Sindelfingen oder der Münchner Zenith-Halle für Ekstase, peitschen sowohl die Lokalmatadoren als auch internationale Stars nach vorn. Und in den Pausen? Da feiert man sich eben selbst.

„Wir spielen viel in Deutschland – und sie lieben Darts“, freute sich Nathan Aspinall, die Nummer vier der Welt, am Rande des German Darts Grand Prix über das Osterwochenende – zwar fernab der Familie, aber dafür in bester Atmosphäre: „Sie genießen es und die Stimmung ist jedes Mal fantastisch.“

Und auch Weltmeister Luke Humphries sagte nach seinem Turniergewinn in München bei SPORT1 : „Die deutschen Fans sind die besten. Ich liebe es, in Deutschland zu spielen – und ich sage das nicht nur, weil ich auf Kamera bin.“

So mag es kaum verwundern, dass der Veranstalter des Münchner Turniers, die PDC Europe, am frühen Dienstag Rekordzahlen vermeldete: So viele Zuschauer wie über die Ostertage waren noch nie in München – rund 20.000 verteilt auf drei Tage.