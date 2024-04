Darts: "Kebab Boy" - Michael van Gerwen gibt Luke Littler neuen Spitznamen

In der Premier League Darts trafen Michael van Gerwen und Luke Littler in der laufenden Saison bereits achtmal aufeinander. Beide Profis konnten jeweils vier Aufeinandertreffen gewinnen.

MvG: „Soll ich mit einem 17-Jährigen über Politik reden?“

„Wir stacheln uns immer gegenseitig an und so nenne ich ihn immer“, sagte van Gerwen. Und weiter: „Ob er mich schon einmal bei meinem Spitznamen genannt hat? Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Ich bin doch doppelt so alt wie er, oder?“

Laut van Gerwen kommen beide in jedem Fall bestens miteinander aus. „Wir haben ein gutes Verhältnis, aber richtige Gespräche haben wir noch nicht geführt. Ich frage ihn manchmal was, aber es geht immer um Darts. Sollte ich also mit einem 17-Jährigen über Politik reden? Wenn du ihn was zu Manchester United fragst, weiß er alles. Das ist ein Generationenunterschied.“