Darts: Van Gerwen dreht auf

Michael van Gerwen hat in der Premier League einen wichtigen Erstrunden-Sieg gefeiert. Der Niederländer gewann gegen Gerwyn Price mit 6:3 und steht damit im Halbfinale. Anfangs kam MvG nicht ins Spiel und lag 0:2 in den Legs hinten. Dann kam der Niederländer ins Rollen und verwandelte gleich seinen ersten Matchdarts zum Einzug ins Halbfinale. Am Ende stand bei van Gerwen ein Average von 101,7 zu Buche, Price kam auf 89,93.