Darts: Kuriose Wright-Pfeile "wie der Aufsatz einer Bohrmaschine"

Einerseits änderte Wright am 13. Spieltag seine Einlaufmelodie, die vorher Pitbulls Don‘t Stop The Party war, auf Yellow Submarine von den Beatles. Dazu passend trug der Schotte ein blaues Shirt mit kleinen U-Booten darauf - wohl in ironischer Anlehnung an die schwierige Tabellensituation. Zusätzlich kam er mit kuriosen Pfeilen auf die Bühne. Diese hatten eine extrem scharfe, schwarz gefärbte Grip-Spitze sowie ein Schaft-Flight-System.