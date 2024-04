Darts: „Mit diesem Gesamtpaket kann man ein Monster erschaffen" - van Gerwen mit Ansage

Hinter Michael van Gerwen liegen schwierige Wochen. Der Darts-Superstar laborierte zuletzt an einer Schulterverletzung und musste mit zusehen, wie Luke Humphries auf den Bühnen dominierte und im Januar bei der Weltmeisterschaft zur Nummer eins der Welt wurde. Dennoch sieht sich MvG als besten Dartsspieler an.

In den vergangenen Wochen wurden MvG aber immer wieder die Grenzen aufgezeigt. Maßgeblich dafür verantwortlich waren Humphries und Luke Littler. Der 17-jährige Youngster bezwang van Gerwen zuletzt zweimal in Folge in der Premier League und schob sich damit in der Tabelle vor den 34-Jährigen.