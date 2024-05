Darts-Star offen für WM in Saudi-Arabien

Gerwyn Price hat sich offen für die Verlegung der Darts-Weltmeisterschaft von London nach Saudi-Arabien ausgesprochen. In den sozialen Medien äußerte sich der Waliser positiv zu dieser Möglichkeit und betonte, dass dies zu einer angenehmeren Atmosphäre beitragen könnte.

„Vielleicht ist das der richtige Weg“, schrieb Price, der auch als „The Iceman“ bekannt ist, auf Instagram. Dazu lud er ein Foto hoch, auf dem die Aussagen von Barry Hearn zitiert wurden.

PDC-Boss will Darts-WM noch größer machen

Hearn, Vorsitzender der Professional Darts Corporation (PDC), hatte kürzlich in einem Interview mit The Mirror die Möglichkeit angesprochen, das prestigeträchtige Turnier in den Nahen Osten zu verlegen. „Ich habe mit den Saudis gesprochen und sie waren sehr begeistert“, erklärte Hearn. Er lobte zwar die Stimmung in London, sei aber darauf bedacht, den Dartsport bekannter zu machen.

„Es herrscht eine großartige Atmosphäre im Ally Pally, aber wir überlegen, ob wir es nicht auch anderswo organisieren können“, so Hearn. Weiter plädierte er: „Wir müssen uns also überlegen, wie wir die Weltmeisterschaft größer machen können. Wenn ich zum Beispiel von 96 auf 128 Spieler aufstocke, was ich ohne weiteres tun kann, wird das viel mehr Fernsehgelder aus verschiedenen Ländern einbringen.“

„Weniger betrunkene Fans“

„The Iceman“, der bei den Fans im Alexandra Palace oft auf gemischte Reaktionen stieß, würde einen Umzug der Weltmeisterschaft begrüßen. In der Vergangenheit wurde die Nummer vier der Welt dort häufig ausgebuht und ausgepfiffen.

„Das würde dazu führen, dass es weniger betrunkene Leute gibt, die keine echten Darts-Fans, sondern für Schlägereien verantwortlich sind und den Ausgang der Spiele beeinflussen wollen“, erklärte Price über ein mögliches Turnier in Saudi-Arabien.