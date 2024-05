Darts: Transfrau van Leuven feiert ihr Debüt bei der Pro Tour

Sie ist weiterhin eine umstrittene Personalie in der Welt des Darts. Doch Noa-Lynn van Leuven macht nun einen weiteren großen Schritt in ihrer Karriere. In der kommenden Woche wird sie ihr Debüt bei der Pro Tour geben. Bei den Events 9 und 10, die in Hildesheim stattfinden, rückt sie nach vielen Absagen ins Teilnehmerfeld nach.