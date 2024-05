Dutch Darts Championship: Bitteres Drama um Ricardo Pietreczko

Nach Gabriel Clemens ist mit Ricardo Pietreczko der nächste Deutsche bei der Dutch Darts Championship ausgeschieden. „Pikachu“ unterlag Jermaine Wattimena am Samstag in der zweiten Runde knapp mit 5:6.

Für Aufsehen hatte Wattimena auch am Vortrag gesorgt, als er sich am Rande seiner Erstrundenpartie mit Joe Cullen gezofft hatte .

Clemens war am Freitag in Runde eins gegen Dimitri Van den Bergh (4:6) gescheitert. Am Samstagabend kämpft mit Martin Schindler noch ein deutscher Teilnehmer um den Einzug in die dritte Runde. „The Wall“ steht Brendan Dolan aus Nordirland gegenüber.