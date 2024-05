Dutch Championship: Bitteres Aus für deutschen Darts-Star

Clemens holte sich früh in der Partie gegen den „Dreammaker“ ein Break und konnte daraufhin die Partie zunächst von vorne spielen. Nach den ersten fünf Legs beim Stand von 3:2 spielte der Deutsche einen sensationellen 110er-Average. Der 40-Jährige baute seine Führung daraufhin aus, doch verlor im Anschluss zwei Legs in Folge, wodurch Van den Bergh zum 4:4 ausglich.

Order of Merit: Darts Weltrangliste

Order of Merit: Darts Weltrangliste

Checkout: Der Darts-Podcast powered by SPORT1

Checkout: Der Darts-Podcast powered by SPORT1

Zwei Deutsche in der 2. Runde

Der „German Giant“ hatte im neunten Leg die Möglichkeit, mit einem 142er-Finish das erneute Break zu schaffen, doch er verpasste nach zweimaligem Treffen der Triple-20 letztlich die benötigte Doppel-11. Van den Bergh drehte danach die Partie und ging mit 5:4 in Führung. Seinen eigenen Anwurf brachte Clemens am Ende nicht mehr durch, denn sein belgischer Gegner checkte 72 Punkte Rest zum Sieg. Letztlich stand beim „German Giant“ ein 100er-Average zu Buche. Van den Bergh kam durchschnittlich auf 102 Punkte pro Aufnahme.

Mit Clemens‘ Ausscheiden stehen nur zwei Deutsche in der 2. Runde. Ricardo Pietreczko trifft am Samstagnachmittag auf Jermaine Wattimena. Der Niederländer sorgte bei seiner Erstrundenpartie für einen Zoff mit Kontrahent Joe Cullen. Zudem kämpft Martin Schindler dann am Abend gegen Brendan Dolan um das Weiterkommen ins Achtelfinale.