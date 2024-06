Darts-Star nach Horror-Verletzung vor Comeback

Nur vier Wochen nach seiner schlimmen Verletzung meldet sich Kim Huybrechts zurück. Der Darts-Star war Mitte Mai in eine Schlägerei verwickelt und schwer verletzt worden.

Kim Huybrechts kehrt schneller auf die Darts-Tour zurück, als bisher angenommen. Bereits in der kommenden Woche will der Belgier nach seiner schweren Verletzung wieder ins Geschehen eingreifen.

Der 38-Jährige hatte sich am 9. Mai das Schlüsselbein gleich zwei Mal gebrochen, nachdem er am Rande des Pokalfinals zwischen Royal Antwerpen und Union St. Gilloise in eine Schlägerei verwickelt worden war. Der Belgier war mit einigen Freunden nach Brüssel gereist, um seinen Lieblingsverein aus Antwerpen zu sehen. Als Huybrechts nach dem Spiel zum Bus zurückging, wurde er von einigen Fans der gegnerischen Mannschaft angegriffen.