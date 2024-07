Darts: Elmar Paulke trauert um Tomas "Shorty" Seyler

von SPORT1 13.07.2024 • 13:21 Uhr Der Tod von Tomas „Shorty“ Seyler hat die Darts-Welt geschockt. Der langjährige Kommentatorenkollege Elmar Paulke richtete letzte Worte an seinen Weggefährten.

Kommentator Elmar Paulke hat emotional Abschied von seinem am Donnerstag früh verstorbenen Kollegen Tomas „Shorty“ Seyler genommen.

„Ich bin geschockt und kann es weiterhin nicht glauben. Gestern erreichte mich die Nachricht, dass Shorty verstorben ist. Mit 49 Jahren, viel zu jung, viel zu früh. Shorty und ich hatten in den letzten anderthalb Jahren keinen Kontakt mehr. Wir hatten Meinungsverschiedenheiten, die in so einem Moment so banal, so unsinnig wirken“, schrieb Paulke auf Instagram. Die beiden bildeten jahrelang ein gefeiertes Duo bei deutschen Darts-Übertragungen. Erst bei SPORT1, später auch beim Streamingdienst DAZN.

„Shorty, du alter Chaot, pass auf dich auf“

Der 54-Jährige führte weiter aus: „Mir kommen gerade so wahnsinnig viele Erinnerungen hoch, aus wunderbaren Momenten gemeinsam am Kommentatorenplatz. Mit Shorty entstand eine besondere Energie, wir hatten Spaß, wir haben gelacht, es war nichts geplant und immer was los. Shorty, du alter Chaot, pass auf dich auf. Und Ruhe in Frieden. Meine Gedanken sind auch bei Wiebke und der Familie.“

