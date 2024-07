Darts: Springer stellt neuen Rekord auf! | PDC Europe Next Gen

Niko Springer dominiert weiter die PDC Europe Next Gen. Nachdem er bereits am Samstag gewonnen hatte, sicherte er sich auch beim zehnten Turnier am Sonntag den Turniersieg. Das Highlight des Abends in Hildesheim gab es aber bereits im Viertelfinale, wo der 24-jährige Deutsche einen neuen Rekord aufstellte.