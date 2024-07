Darts-Star enthüllt: "Sie werden meinen Ober- und Unterkiefer brechen"

Michael van Gerwen muss sich erneut einer Operation unterziehen. Der niederländische Darts-Star wird sich nach dem World Matchplay, wo er am Abend auf Luke Littler trifft (Im LIVETICKER), erneut wegen Problemen im Kiefer- und Zahnbereich in ärztliche Behandlung geben – und macht in seinen Aussagen klar, wie arg die Beschwerden sind.