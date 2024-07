Darts: Überraschung um zweimaligen Weltmeister

Adrian Lewis kündigt sein Darts-Comeback an. Der 39-Jährige will dabei aber nichts überstürzen.

„Jackpot“ ist zurück! Adrian Lewis hat sein Comeback angekündigt. Der zweimalige PDC-Weltmeister will nach über einem Jahr Pause zeitnah in den Darts-Zirkus zurückkehren. Das verriet der 39-Jährige in einem Facebook-Statement von MODUS Sports Management. Die Agentur wird den Engländer künftig vertreten.