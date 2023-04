Darts: Der traurige Absturz eines zweimaligen Weltmeisters

Der zweimalige Weltmeister Adrian Lewis gab am 22. April via Twitter seinen einstweiligen Rücktritt von der PDC Tour bekannt .

Karriere-Boost dank Darts-Ikone Phil Taylor

Dabei fing Lewis, am 21. Januar 1985 in Stoke-on-Trent in England geboren, schon früh an, sich für den Darts-Sport zu interessieren und sollte schnell erste Erfolge feiern. Mit knappen zehn Jahren gewann er schon reichlich lokale Turniere.