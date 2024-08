Australian Darts Masters: Irre Aufholjagd bleibt ohne Happy End

Gegen den Außenseiter Haupai Puha setzte sich der Vierte der Order of Merit im Achtelfinale gerade so mit 6:5 durch - und musste dabei all seine Erfahrung ans Board bringen. Cross, der Vorjahreschampion in Wollongong, führte schnell mit 4:0, geriet in dem packenden Duell dann arg in Bedrängnis und konnte sich letztlich erst im Deciding Leg durchsetzen.