Australian Darts Masters: Price deklassiert Littler! Wunderkind fairer Verlierer

PDC: Littlers fatale Checkout-Quote entscheidet Finale

Littler fairer Verlierer: „Fairplay an ‚Gezzy‘“

In den Runden zuvor hatte Price am selben Tag bereits Lokalmatador Damon Heta mit 6:4 in die Schranken gewiesen und im Halbfinale denkbar knapp mit 7:6 gegen Peter Wright die Oberhand behalten. Littler zog derweil in das Finale von Australien ein, indem er den „Bully Boy“ Michael Smith mit 6:4 und Dimitri van den Bergh knapp mit 7:6 besiegte.