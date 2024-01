Darts-WM 2024: Finale LIVE im TV, Stream & Ticker - Wunderkind Littler vs. Top-Favorit Humphries

Live-Übersicht: Hier können Sie das Darts-WM-Finale 2024 verfolgen:

Darts-WM 2024: Littler und Humphries stürmen ins Finale

Littler schaltete am Dienstag im Halbfinale seinen englischen Landsmann und Ex-Champion Rob Cross in einem hochklassigen Spiel mit 6:2 aus. Nervenstark und unbeeindruckt vom Trubel um seine Person lieferte „Luke the Nuke“ in einem packenden Duell auf Augenhöhe wie schon in den Runden zuvor eine weitere erstaunlich abgeklärte Top-Leistung.