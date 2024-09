Hungarian Darts Trophy live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 20.09.2024 • 10:00 Uhr Fünf deutsche Darts-Profis sind am kommenden Wochenende bei der Hungarian Darts Trophy in Budapest am Start. SPORT1 überträgt das Turnier von Freitag bis Sonntag live im Free-TV.

Nächstes Großevent in der PDC European Tour und gleich fünf deutsche Starter sind bei der Hungarian Darts Trophy 2024 dabei – SPORT1 überträgt das Event von Freitag bis Sonntag live im Free-TV, in der SPORT1 App sowie ausgewählte Sessions im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de.

{ "placeholderType": "MREC" }

Los geht es am Freitag bereits um 13:00 Uhr. Unter den 48 Teilnehmern hoffen fünf Darts-Stars aus Deutschland darauf, möglichst lange im Rennen um die 30.000 Pfund Siegprämie zu bleiben. Neben den gesetzten Spielern Martin Schindler (11. der Pro Tour Order of Merit) und Ricardo Pietreczko (15.), sicherten sich auch Gabriel Clemens, Lukas Wenig und Florian Hempel über das Qualifikationsturnier für Tourkarten-Inhaber die Teilnahme.

Als Kommentator ist Basti Schwele im Einsatz, Experte ist Robert Marijanovic.

Hungarian Darts Trophy LIVE im TV, Stream & Liveticker

{ "placeholderType": "MREC" }

Wer kann Dave Chisnall stoppen?

Als Titelverteidiger der Hungarian Darts Trophy in Budapest geht Dave Chisnall an den Start. Kann er beim elften von 13 Turnieren der PDC European Tour 2024 wieder ganz vorn landen? Der Engländer gewann in diesem Jahr schon zwei Turniere und führt die Tour-Rangliste somit an. Im Vorjahr triumphierte „Chizzy“ gegen den späteren Weltmeister Luke Humphries.

Auf den Auftritt von Ricardo Pietreczko ist die Darts-Szene ebenfalls gespannt, bei der Flanders Darts Trophy zogt der Deutsche ins Finale ein, wo er just an Chisnall scheiterte. In Budapest wird bis zum Viertelfinale im Modus „Best-of-11-Legs“ gespielt, man benötigt also sechs gewonnene Legs für den Sieg. In Halbfinale und Finale heißt es Best-of-13- bzw. Best-of-15-Legs.

Die Sendezeiten auf den SPORT1 Plattformen in der Übersicht:

Plattform Tag, Datum Uhrzeit Programm SPORT1 Freitag, 20. September 13:00 Uhr live Darts Live – Hungarian Darts Trophy 2024 1. Runde, Budapest/HUN SPORT1 Freitag, 20. September 19:00 Uhr live Darts Live – Hungarian Darts Trophy 2024 1. Runde, Budapest/HUN SPORT1 Freitag, 20. September 22:15 Uhr live Darts Live – Hungarian Darts Trophy 2024 1. Runde, Budapest/HUN SPORT1 Samstag, 21. September 13:00 Uhr live Darts Live – Hungarian Darts Trophy 2024 2. Runde, Budapest/HUN SPORT1 Samstag, 21. September 17:00 Uhr Analyse Darts Live – Hungarian Darts Trophy 2024 2. Runde, Budapest/HUN SPORT1 Samstag, 21. September 18:30 Uhr Countdown Darts Live – Hungarian Darts Trophy 2024 2. Runde, Budapest/HUN SPORT1 Samstag, 21. September 19:00 Uhr live Darts Live – Hungarian Darts Trophy 2024 2. Runde, Budapest/HUN SPORT1 Sonntag, 22. September 14:00 Uhr live Darts Live – Hungarian Darts Trophy 2024 3. Runde, Budapest/HUN SPORT1 Sonntag, 22. September 19:00 Uhr live Darts Live – Hungarian Darts Trophy 2024 Viertelfinale, Halbfinale und Finale, Budapest/HUN

Hungarian Darts Trophy Spielplan

Freitag, 20. September 2024, 13 bis 17 Uhr (1. Runde - Best of 11 Legs)

Darren Beveridge - Keane Barry

Sebastian Bialecki - Niels Zonneveld

Gyorgy Jehirszki - Wessel Nijman

Florian Hempel - Callan Rydz

Janos Vegsö - Cor Dekker

Brendan Dolan - Martin Lukeman

Alberto Bezjian - Andras Csoka

James Wade - Lukas Wenig

Freitag, 20. September 2024, 19 bis 23 Uhr (1. Runde - Best of 11 Legs)

Jim Williams - Alan Soutar

Luke Woodhouse - Scott Williams

Dirk van Duijvenbode - Gabriel Clemens

Krzysztof Ratajski - Nathan Aspinall

Peter Wright - Joe Cullen

Raymond van Barneveld - Ritchie Edhouse

Dimitri van den Bergh - Andrew Gilding