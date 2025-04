Darts: Deutscher Debütant sorgt für große Überraschung

Das Finale gegen den erfahrenen Jonny Clayton verlor Grüllich zwar mit 2:8, doch für den Bayern war das Turnier trotzdem ein Riesenerfolg. Schließlich war er als Nummer 120 der Order of Merit an den Start gegangen.

Deutsches Talent schockt Smith und Co.

Auf seinem Weg ins Endspiel setzte sich Grüllich gegen einige namhafte Darts-Profis durch. So bezwang er unter anderem Daryl Gurney (6:2), Dirk van Duijvenbode (6:5) und sogar Ex-Weltmeister Michael Smith (7:4).

Beim Players Championship 12 am 9. April war Grüllich erstmals in die dritte Runde eingezogen. Am Montag wiederholte er das bei Players Championship 13.