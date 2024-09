Nach Verletzung: Nächster Rückschlag für Darts-Ass Pietreczko

SPORT1 24.09.2024 • 20:07 Uhr Nur zwei Tage nach seiner Verletzung und der Aufgabe bei der Hungarian Darts Trophy kehrt Ricardo Pietreczko zurück. Die Players Championship 22 verläuft für den deutschen Darts-Star jedoch alles andere als erfolgreich.

Nach seiner verletzungsbedingten Aufgabe bei der Hungarian Darts Trophy am Sonntag hat Ricardo Pietreczko nur zwei Tage später bei der Players Championship 22 eine frühe Niederlage kassiert.

Der 29-Jährige musste sich beim ersten von zwei Events in Leicester dem Kroaten Boris Krcmar in der ersten Runde mit 4:6 geschlagen geben. Dabei kam Pietreczko, der mit einem Tape an seinem linken Handgelenk spielte, auf einen unterdurchschnittlichen Average von 82,89 Punkten pro Aufnahme.

Für „Pikachu“ ist das frühe Ausscheiden ein herber Rückschlag. „Ich bin auf der Players Championship, vor allem weil es für mich wichtig ist für die Players Championship Order of Merit“, hatte er am Dienstagvormittag noch in einem Video bei Instagram erklärt.

Nur die 64 besten Spieler der Turnierserie qualifizieren sich am Ende für die Players Championship Finals, die vom 22. bis 24. November in Minehead stattfinden und als Generalprobe für die Darts-WM gesehen werden. Nach aktuellem Stand wäre Pietreczko als 82. nicht qualifiziert.

Darts: James Wade wird zum deutschen Albtraum

Den Turniersieg am Dienstag sicherte sich Gary Anderson. Der Schotte setzte sich im Endspiel mit 8:4 gegen Connor Scutt aus England durch.

Bester Deutscher war Gabriel Clemens: Der „German Giant“ glänzte bei seinem 6:2-Sieg gegen Mensur Suljovic in der zweiten Runde mit einem Average von 110,55 Punkten und spielte sich anschließend bis ins Achtelfinale. Dort unterlag Clemens dem Engländer James Wade mit 3:6.

In der Runde zuvor hatte „The Machine“ bereits einen weiteren deutschen Profi aus dem Turnier genommen: Martin Schindler zog im Decider den Kürzeren und verlor mit 5:6 gegen Wade.

Schnelles Pietreczko-Comeback

Pietreczko hatte am Sonntag sein Achtelfinale bei der Hungarian Darts Trophy aufgeben müssen. Nach dem ersten Leg gegen Ross Smith signalisierte „Pikachu“, nicht mehr weiterspielen zu können.

Wenige Stunden später meldete er sich in den sozialen Medien zu Wort: „Mein Handgelenk schmerzt extrem, und jetzt werde ich alles daransetzen, um schnell wieder fit zu werden.“ Weitere Details zu seiner Verletzung gab Pietreczko nicht bekannt.