Darts: Drama um Ricardo Pietreczko

„Nervlich komplett fertig“

Von Aufnahme zu Aufnahme wurden seine Schmerzen immer stärker, doch der Deutsche wollte zunächst nicht aufgeben. „Schau ihn dir an, der ist nervlich komplett fertig“, sagte SPORT1 -Kommentator Bastian Schwele während der Übertragung. Sein Gegner Ross Smith gewann dann das erste Leg, woraufhin der 29-Jährige dem Caller das Signal gab, nicht mehr weiterspielen zu können.

Dem Deutschen ging es sehr nahe. Nachdem die Partie abgebrochen wurde, bekam „Pikachu“ tröstenden Applaus von den Zuschauern und Gegner Smith. Daraufhin verließ er die Bühne. „Nervlich war er am Ende, verständlicherweise. Du machst dir natürlich auch Gedanken: Wird das wieder?“, erklärte SPORT1 -Experte Marijanovic.

Verletzung gibt Rätsel auf

Smith verriet daraufhin: „Ich habe es im Vorbereitungsraum schon mitbekommen, dass er Schmerzen hatte. Das ist natürlich nicht toll. Niemand will so gewinnen!“

Noch am Samstag stand der Deutsche ohne Verletzung auf der Bühne und schlug in der 2. Runde den Niederländer Niels Zonneveld im Decider. Was genau danach passiert ist, ist noch unklar.