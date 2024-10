Sensation! Nobody schockt Darts-Stars

Sensation in Prag! Pavel Drtil hat die Dartswelt auf den Kopf gestellt und ist bei den Czech Darts Open ins Achtelfinale eingezogen. Drtil schrieb in seiner Heimat ein eigenes, kleines Darts-Märchen. Der Tscheche war vor dem Turnier nicht einmal in der Order of Merit gelistet - er war also ein echter Nobody.