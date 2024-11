„Höllische Aufgabe“ für Darts-Superstar

SPORT1 14.11.2024 • 23:27 Uhr Peter Wright befindet sich seit geraumer Zeit in einer Formkrise. Vincent van der Voort sieht für den Schotten schwarz - und gibt ihm für seine Krise auch eine gewisse Mitschuld.

Für Peter Wright will im Jahr 2024 so gut wie gar nichts zusammenlaufen. Der zweimalige Weltmeister befindet sich seit dem vergangenen Jahr in einer Formkrise, der überraschende Sieg bei den European Championships im letzten Jahr war sein letztes sportliches Ausrufezeichen.

Wie Dartsprofi Vincent van der Voort erklärte, sehe er für die anstehende Weltmeisterschaft in London schwarz. Für Wright wird es eine große Aufgabe werden, das Blatt entscheidend zu wenden. „Es ist wirklich dramatisch. Es wird für Wright sehr schwierig sein, ein weiteres Jahr so weiterzumachen. Er sinkt sehr weit“, so der Niederländer im Sportnews-Podcast „Darts Darts Door“.

Van der Voort schreibt Wright Teilschuld zu

Van der Voort stellte klar, dass Wright eine fantastische Karriere hinter sich habe und er auch weiterhin ein großartiger Spieler sei. Doch der Niederländer gestand: „Es tut mir leid, wie es jetzt läuft, aber er hat sich das auch selbst zuzuschreiben. Ob er es noch schaffen kann, das Ruder herumzureißen? Das wird eine höllische Aufgabe für ihn sein.“

Dass Wright im Jahr 2024 nicht wirklich zu seiner Form finden wollte, schreibt van der Voort dem Schotten auch gewissermaßen selbst zu. „Ich verstehe seine Entscheidungen nicht. Er hätte sich besser überlegen sollen, an welchen Turnieren und Veranstaltungen er teilnimmt und an welchen nicht. Er hat viel zu lange nach dem Turnaround gesucht. Er hat jede Pro Tour und jede European Tour geworfen, auf der Suche nach etwas, das nicht da ist. Aber wenn es nicht gut läuft, ist es vielleicht gut, die Darts eine Zeit lang wegzulegen. Seine Position war gut genug, um einige Turniere auszulassen.“

Ein Ratschlag des Niederländers an Wright: „Einfach komplett abschalten. Aber wenn man weiter wirft, weiter zweifelt und sich weiter verändert, dann muss er auch mit den Konsequenzen leben. Er hat keine Ahnung mehr, was er jetzt macht. Das ist außergewöhnlich für einen so guten Spieler.“