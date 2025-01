Darts: Ex-WM-Finalist scheitert krachend in der Q-School

Andy Hamilton muss seine Rückkehr auf die PDC-Tour frühzeitig aufgeben. In der Q-School enttäuscht der ehemalige WM-Finalist gehörig.

Ex-WM-Finalist Andy Hamilton hatte ein großes Ziel: Über die Q-School wollte sich der 57-Jährige wieder eine Tour-Card erspielen, auf der Tour spielte er zuletzt 2021. Dieses Projekt ist am letzten Tag krachend gescheitert.

Lediglich einmal kam „The Hammer“ in die Runde der letzten 64, ansonsten war für ihn stets früh Schluss. Nur die Top 8 eines jeden Tages qualifizierten sich direkt für die Final Stage – komplett außer Reichweite für den Engländer.

Selbst über eine Rangliste, die für alle Spieler erstellt wird, die nicht direkt qualifiziert sind, schaffte es Hamilton nicht in die Final Stage. Und das, obwohl 79 Spieler weiterkommen.

Hamilton zeigte sich zuvor ehrgeizig

Noch vor Beginn des Qualifikationsturniers zeigte sich Hamilton ehrgeizig: „Mein Spiel ist in guter Form, mein ganzes Leben ist in guter Form“, erzählte er dem Mirror und ergänzte: „Meine Karriere ist noch nicht vorbei. Ich glaube immer noch an mein Spiel.“