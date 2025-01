Darts: Ehemaliger WM-Finalist will es mit 57 nochmal wissen

SPORT1 06.01.2025 • 13:50 Uhr Andy Hamilton hat mit dem Darts noch nicht abgeschlossen. Der einstige WM-Finalist will zurück auf die PDC-Tour.

Zuletzt spielte Andy Hamilton im Jahr 2021 auf der PDC-Tour, in der jüngeren Vergangenheit waren es die Seniors-Tour sowie die MODUS Super Series. Das soll sich nun wieder ändern, denn der 57-Jährige möchte wieder in die Weltspitze zurückkehren.

„Mein Spiel ist in guter Form, mein ganzes Leben ist in guter Form“, sagte Hamilton dem Mirror. Er habe laut eigner Aussage “in den letzten zwei Jahren eine Menge Gewicht verloren. Ich fühle mich besser in meinem Kopf, mein Fokus ist gut, meine Konzentration ist gut. Und auch mit meiner Gesundheit geht es mir besser“.

Über die Q-School (6. bis 12. Januar) will sich der Engländer für die Tour qualifizieren. Das wird jedoch kein leichtes Unterfangen, denn über 800 Teilnehmer werden in den nächsten Tagen in Milton Keynes und Kalkar antreten, um einen von 29 begehrten Plätzen für die Profitour der PDC zu erhalten.

Hamilton war einst im WM-Finale

„Ich habe immer gesagt, dass ich auf der PDC-Tour aufhören möchte. Meine Karriere ist noch nicht vorbei. Ich glaube immer noch an mein Spiel“, zeigte sich Hamilton ehrgeizig: „Ich erreiche vielleicht nicht mehr das Niveau von vor einiger Zeit, aber ich habe immer noch gute Tage. Mal sehen, wie es weitergeht.“

Hamiltons größter Erfolg datiert von der Darts-WM 2012, als er erst im Finale mit 3:7 Sätzen gegen Adrian Lewis unterlag. Zudem stand er mit den UK Open 2013 und dem Grand-Slam-Of-Darts 2007 in zwei weiteren Major-Endspielen. Auch bei anderen großen Turnieren erreichte er mehrfach das Halbfinale.

Nun geht er mit großer Motivation in das Q-School: „Ich war jetzt schon ein paar Mal in der Q-School, also weiß ich, was mich erwartet. Jetzt, wo ich abgenommen habe und mich fitter fühle, habe ich mehr Ausdauer, also sollte mich die volle Woche nicht so sehr beeinträchtigen.“