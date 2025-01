Darts: Final Stage! Erfolg für Max Hopp bei der Q-School

Erster Erfolg für Max Hopp bei der Q-School in Kalkar: Der deutsche Dartsprofi hat sich im Kampf um eine der 30 Tourcards für die Final Stage qualifiziert. Am ersten Tag der sieben Tage andauernden Veranstaltung konnte sich der Maximiser in der finalen Runde mit 5:4 gegen den Österreicher Patrick Tringler durchsetzen.

Hopp hofft auf Tourcard

An der Q-School nehmen an zwei verschiedenen Standorten mehr als 820 Spieler teil. Von Montag bis Mittwoch steht die First Stage auf dem Programm, ab Donnerstag geht es mit den 128 besten Spielern in der Final Stage weiter. Ziel ist das Erreichen einer der 30 PDC-Tourkarten.