Darts: Hopp holt Tourcard zurück!

Max Hopp holt sich am letzten Tag der Q-School in Kalkar sensationell die Tourcard und feiert damit nach zwei Jahren Pause sein Comeback auf der Pro Tour der PDC.

Der Idsteiner musste bei 128 Teilnehmern mindestens unter die besten 16 kommen, um die Tourcard aus eigener Kraft zu sichern. In einer Nervenschlacht in der Runde der Letzten 32 konnte Hopp sich mit 6:4 gegen den Niederländer Gilbert van der Meijden durchsetzen, ein Average von 80,43 Punkten reichte nicht nur zum Einzug in das Achtelfinale, sondern auch für den sechsten Punkt in der European Q-School Order of Merit.