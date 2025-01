Darts: Sorgen zwei Deutsche für ein Karriereende?

Die „Black Cobra“, die einst als eines der größten Darts-Talente galt und 2020 mit einem Achtelfinale bei der Darts-WM auf sich aufmerksam machte, zeigte seine noch immer vorhandenen Qualitäten in der Q-School, als er sich am zweiten Tag immerhin in die Top 16 spielte. Insgesamt reichte aber auch das Erreichen des Viertelfinales am vierten und letzten Tag nicht mehr für eines der begehrten Tickets.