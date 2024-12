"Meine Karriere ist vorbei": Hempel-Gegner mit überraschenden Worten

So hat sich Jeffrey de Zwaan seine Darts-WM 2025 ( bis 3. Januar LIVE auf SPORT1 ) nicht vorgestellt. In der ersten Runde unterlag er Florian Hempel mit 1:3 nach Sätzen und musste sich damit nicht nur frühzeitig aus dem Turnier verabschieden, sondern verlor auch seine PDC Tour Card.

Ob de Zwaan wirklich seine Karriere beenden will oder die Aussage nur ein Ausdruck seiner Enttäuschung war, bleibt aktuell noch offen.

Darts-WM 2025: Beendet de Zwaan seine Karriere?

Dabei begann das Spiel für de Zwaan vielversprechend. Mit einem Average von über 100 Punkten im ersten Satz zeigte die „Black Cobra“ kurzzeitig ihre alte Klasse. Doch was auf der Bühne zählt, ist Konstanz.

„Was bedeutet das heutzutage noch? Wenn man ein Match gewinnen will, muss man das über das ganze Match hinweg schaffen“, so de Zwaan. Im weiteren Verlauf fehlte es ihm vor allem an der Treffsicherheit auf die Doppelfelder. Besonders schmerzlich: sieben verpasste Darts zur 2:0-Führung im vierten Satz, die das Spiel entscheidend prägten.