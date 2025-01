Premier League Darts mit Weltmeister Littler live im Free-TV, Stream, Ticker bei SPORT1

SPORT1 29.01.2025 • 15:24 Uhr Nur rund einen Monat nach der WM wartet für die Darts-Elite schon wieder das nächste Highlight. In Belfast startet die Premier League Darts in ihre neue Saison. SPORT1 ist live dabei.

Die Darts-WM war gestern! In wenigen Tagen startet die Premier League Darts 2025. Am ersten Spieltag kommt es in Belfast (6. Februar, ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) zum Duell zwischen Weltmeister Luke Littler und Finalgegner Michael van Gerwen.

Knapp einen Monat nach der 3:7-Niederlage im WM-Finale hat van Gerwen die Chance, sich beim Briten zu revanchieren. Das Duell wartet im dritten Match des Abends, zuvor eröffnen Chris Dobey und Gerwyn Price die diesjährige Saison.

In der zweiten Begegnung spielen Stephen Bunting und Rob Cross, den Abschluss bilden Nathan Aspinall und Luke Humphries.

Premier League Darts 2025: Hier sehen Sie alle Spieltage live und gratis im TV und Stream

Free-TV: SPORT1

Live-Stream: SPORT1.de, SPORT1 App

Die Gewinner der vier Duelle ziehen ins Halbfinale ein und spielen dort um den Einzug ins Finale. Wer sich durchsetzen kann, erhält fünf Punkte für die Tabelle, der Finalist drei. Wer schon im ersten Spiel scheitert, erhält keine Punkte, im Halbfinale bekommen die Profis immerhin zwei Punkte.

Premier League kommt nach Berlin

Die vier Spieler, die nach 16 Spieltagen am meisten Punkte haben, ziehen in die Playoffs ein. Am 29. Mai wird in der O2-Arena in London der neue Champion gesucht. Luke Littler wird versuchen, seinen Titel zu verteidigen.