Premier League Darts: Teilnehmer für 2025 fix

Nun ist auch klar, welche Profis dabei gegeneinander antreten. So hat die PDC die acht Teilnehmer verkündet. Der Weltmeister von 2024, Luke Humphries, Michael van Gerwen, der frischgebackene Weltmeister Luke Littler und Rob Cross waren durch die vier vordersten Plätze in der Weltrangliste ohnehin bereits qualifiziert.

Darts Premier League ohne Superstars Wright und Smith

Die acht Teilnehmer spielen von Februar bis Mai 17 Wochen lang gegeneinander. Die Saison beginnt bereits am 6. Februar in Belfast und endet mit den Playoffs am 29. Mai in London.