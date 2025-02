Darts: PDC Europe Next Gen 2 heute im Livestream bei SPORT1

SPORT1 02.02.2025 • 08:00 Uhr Die größten Darts-Talente gehen auch am Sonntag wieder bei PDC Europe Next Gen an den Start. Gespielt wird wieder in Hildesheim - SPORT1 ist live dabei.

Vorhang auf für Tag zwei in Hildesheim: SPORT1 zeigt am Sonntag die nächste Ausgabe der Turnierserie PDC Europe Next Gen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bei Next Gen 2 wird ab 14 Uhr im „FA Cup“-Modus gespielt. Soll heißen: Es gibt keine Setzliste, jeder kann auf jeden Treffen.

Darts-Talente live bei SPORT1

SPORT1 begleitet das zweite von insgesamt 15 Events heute um 14 Uhr im Livestream.

Bei PDC Europe Next Gen handelt es sich um ein Turnier, bei dem Nachwuchs- und Amateur-Dartsspieler aus dem deutschsprachigen Raum ihrem großen Traum von einem WM-Auftritt im „Ally Pally“ näher kommen können.

{ "placeholderType": "MREC" }

Teilnahmeberechtigt sind alle Spieler, die mindestens 16 Jahre alt sind, keine PDC Tour Card innehaben und die deutsche, schweizerische, österreichische, luxemburgische oder liechtensteinische Staatsbürgerschaft besitzen.

Die große Darts-Chance

Alle Spiele in der Gruppenphase sowie bis zum Viertelfinale werden über Best of 7 Legs gespielt, das Halbfinale über Best of 9 Legs und das Finale über Best of 11 Legs.