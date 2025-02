Darts UK Open: Bitteres Aus für deutschen Star! Perfekte Doppelquote reicht nicht

Gabriel Clemens scheitert bei den UK Open denkbar knapp in seinem Auftaktmatch – trotz perfekter Doppelquote. Auch die anderen Deutschen verpassen den Sprung in Runde vier.

Für Gabriel Clemens läuft es derzeit einfach nicht rund. Auch bei den UK Open (LIVE im Free-TV und im Livestream) schied der „German Giant“ schon in seinem Auftaktspiel aus. In Minehead unterlag er am Freitagnachmittag in Runde drei dem Engländer Ricky Evans knapp mit 5:6 in den Legs.