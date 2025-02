Große Ehre für Luke Littler

Luke Littler wird eine ganz besondere Ehre zuteil. In seiner Heimatstadt wird ihm die Ehrenbürgerschaft verliehen.

Die nächste große Ehre für Darts -Weltmeister Luke Littler! In seiner Heimatstadt Warrington wurde dem 18-Jährigen die Ehrenbürgerschaft verliehen.

Am Montag schlug der Stadtrat in Person von Vorsitz Hans Mundry in einer außerordentlichen Sitzung die Ehrenbürgerschaft vor, alle Ratsmitglieder stimmten zu.