Darts: European Darts Trophy mit Humphries, MVG und Schindler live im Free-TV & Livestream

Die European Darts Trophy wurde 2018 zum letzten Mal ausgetragen. Seinerzeit setzte sich van Gerwen im Finale mit 8:3 gegen Wade durch. Veranstaltet wird das Turnier in Göttingen in der Lokhalle.

Das Turnier wird im K.o.-System gespielt. Der Spielmodus ist in den ersten drei Runden „Best of 11 Legs“, im Halbfinale „Best of 13 Legs“ und im Finale „Best of 15 Legs“. Das Gesamtpreisgeld für das Turnier liegt bei 175.000 Pfund, der Gewinner erhält 30.000 Pfund.