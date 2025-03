Luke Littler gewinnt UK Open! Gnadenlose Demontage im Finale

Der junge englische Weltmeister ließ seinen Gegner von Beginn an nicht den Hauch einer Chance. In Zahlen sah die Anfangsphase bis zur ersten Pause so aus: 5:0 in den Legs, 103:85 in Sachen Dreidart-Average. Während Littler vier Mal die 180 abräumte, gelang Wade das nicht ein einziges Mal.