Deutsches Darts-Talent Dominik Grüllich: "Ich habe alles auf die Tour Card gesetzt"

Dominik Grüllich zählt zu den größten Darts-Talenten in Deutschland und sichert sich bei der Q-School die Tour Card. Im exklusiven SPORT1-Interview spricht er über seine Ziele auf der Tour und wie er zum Darts gefunden hat.

„Endlich“, muss sich Dominik Grüllich gedacht haben, als die letzten Pfeile der Q-School geworfen wurden. Nachdem der 22-Jährige die Tour Card im vergangenen Jahr knapp verpasste, sicherte er sich das begehrte Ticket für die PDC-Profi-Tour in diesem Jahr.

Damit hat er die Möglichkeit, 2025 und 2026 unter anderem an den Pro-Tour Turnieren teilzunehmen. Dazu zählen neben den Players Championships auch die Turniere der European Tour. Bei guten Ergebnissen kann er sich zusätzlich für Major-Turniere qualifizieren.

Für sie steht gleich das erste Major auf dem Programm. Grüllich und Co. kämpfen am Mittwoch beim revolutionierten World Masters in Milton Keynes um die Qualifikation für das Hauptevent.