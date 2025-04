Darts heute live: Tag 2 in Riesa im TV, Stream & Ticker - Spielplan und Ergebnisse

SPORT1 05.04.2025 • 10:00 Uhr In Riesa findet das dritte von insgesamt 14 Darts-Turnieren der PDC European Tour statt. Martin Schindler steht schon im Achtelfinale. Ricardo Pietreczko kämpft noch darum.

Vom 4. bis 6. April finden in Riesa die International Darts Open, das dritte von insgesamt 14 Turnieren der PDC European Tour, statt.

Am zweiten Tag geht es um die Tickets für das Achtelfinale. Dabei ist Ricardo Pietreczko früh gefordert. Im dritten Match des Tages trifft „Pikachu“ auf den Engländer Ross Smith. In der ersten Runde hatte sich der Deutsche überraschend deutlich mit 6:2 gegen Krzysztof Ratajski durchgesetzt. (Spielplan der International Darts Open in Riesa)

Darts: So können Sie die International Darts Open heute LIVE im TV, Stream & Ticker verfolgen

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Schindler schon im Achtelfinale

Titelverteidiger Martin Schindler meisterte am Freitag seine Auftakthürde Thomas Lovely (6:2) und steht aufgrund der kurzfristigen Absage von Rob Cross bereits im Achtelfinale. „The Wall“ greift daher erst am Sonntag wieder ins Geschehen ein.

Von Freitag bis Sonntag kämpfen insgesamt 48 Spieler um den Sieg. Die Top-16 der Weltrangliste steigen erst am Samstag ins Turnier ein. SPORT1 liefert mit dem Zeitplan, dem Spielplan und allen Ergebnisse die Infos zum Darts-Spektakel.

International Darts Open: Der Spielplan der 2. Runde in der Übersicht (Best of 11 Legs)