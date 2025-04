Darts: Schindler fertigt Clayton ab

Dabei war „The Ferret“ im Zenith von München sogar mit 1:0 in Führung gegangen. Danach allerdings legte Schindler los und schnappte sich sechs Legs in Serie zum Einzug ins Achtelfinale (Finaltag am Montag ab 12 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) .

Pietreczko scheitert an Cross

Von den sechs deutschen Spieler in München hatten zwei die 2. Runde erreicht: Neben Schindler spielte auch Ricardo Pietreczko am Sonntag, verlor allerdings gegen Ex-Weltmeister Rob Cross mit 4:6.

So können Sie den German Darts Grand Prix live verfolgen:

Der Spielmodus ist in den ersten drei Runden sowie im Viertelfinale „Best of 11 Legs“, im Halbfinale „Best of 13 Legs“ und im Finale „Best of 15 Legs“. Das Gesamtpreisgeld für das Turnier liegt bei 175.000 Pfund, der Gewinner erhält 30.000 Pfund.