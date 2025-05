Darts in Leverkusen mit Pikachu und Schindler heute LIVE im TV, Stream und Ticker

SPORT1 31.05.2025 • 10:00 Uhr Die European Tour geht in die nächste Runde. Am Samstag sind vier deutsche Spieler bei den European Darts Open gefordert.

Die Darts-Stars machen auf der European Tour Halt in Leverkusen. Vom 30. Mai bis 1. Juni finden dort die European Darts Open statt.

Am Samstag sind noch vier Spieler aus Deutschland in der 2. Runde im Einsatz. Dabei kommt es in der Abendsession auch zu einem deutschen Duell: Martin Schindler trifft auf Ricardo Pietreczko.

European Darts Open heute live im Stream und Ticker verfolgen

TV: -

- Stream: DAZN

DAZN Ticker: SPORT1

Auch die beiden anderen deutschen Spieler, Niko Springer und Lukas Wenig, sind erst am Abend an der Reihe. Beide wollen in die dritte Runde, haben allerdings keine leichten Aufgaben vor sich.

Springer geht jedoch mit viel Rückenwind in den Tag. Der „Meenzer Bub“ siegte am Freitag souverän mit 6:1 gegen Dirk van Duijvenbode. Am vergangenen Wochenende verpasste Springer knapp seinen ersten Titel auf der European Tour. Er zog sensationell ins Finale ein und musste sich nur Jonny Clayton geschlagen geben.

Für Wenig wurde es am Freitag enger, letztlich setzte sich aber auch er durch und gewann mit 6:5 gegen Niels Zonneveld. Nun ist der 30-Jährige gegen James Wade gefragt.

Schindler hingegen greift als gesetzter Spieler erst am Samstag ins Turnier ein. Sein Gegner Pietreczko warf am Vortag Landsmann Moritz Bohrmann mit 6:2 raus. Jetzt kommt es zum deutschen Duell.

European Darts Open: Die Matches am Freitag

Nachmittagssession (ab 13 Uhr):

Ross Smith - Matt Campbell

Ryan Searle - Andrew Gilding

Damon Heta- Mickey Mansell

Danny Noppert - Ritchie Edhouse

Dave Chisnall - Cameron Menzies

Gary Anderson - Wessel Nijman

Wessel Nijman Mike De Decker - Ryan Joyce

Ryan Joyce Gian van Veen - Daryl Gurney

Abendsession (ab 19 Uhr):