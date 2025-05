Darts: Macthdart-Drama! Springer verpasst nächsten Coup

Niko Springer verfehlt den Sprung ins Achtelfinale in Leverkusen denkbar knapp. Gegen einen Premier-League-Star wirft der Deutsche Matchdarts daneben.

Niko Springer verfehlt den Sprung ins Achtelfinale in Leverkusen denkbar knapp. Gegen einen Premier-League-Star wirft der Deutsche Matchdarts daneben.

Darts-Shootingstar Niko Springer hat seinen nächsten Überraschungssieg auf der European Tour haarscharf verpasst. Der Deutsche musste sich in der zweiten Runde der European Darts Open in Leverkusen Chris Dobey mit 5:6 in Legs geschlagen geben.