Darts: Niederländer entzaubert Schindler

Der Traum vom zweiten Turniersieg in Folge ist geplatzt! Martin Schindler hat beim European Darts Grand Prix in Sindelfingen im Achtelfinale gegen Dirk van Duijvenbode mit 2:6 verloren.

Van Duijvenbode mit mentalem Trick

Am vergangenen Wochenende bei den Austrian Darts Open fuhr er seinen vierten PDC-Titel ein und kletterte in der Order of Merit auf Platz 18 - so gut war zuvor noch nie ein deutscher Spieler.