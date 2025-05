Darts Premier League: Bitterer Rückschlag für van Gerwen

SPORT1 08.05.2025 • 22:05 Uhr Michael van Gerwen muss im Playoff-Rennen der Premier League einen kleinen Rückschlag hinnehmen. In Leeds ist für den Niederländer schon im Viertelfinale Endstation.

Für Michael van Gerwen ist am 14. Spieltag der Premier League Darts in Leeds (LIVE im TV auf SPORT1 und im Stream) bereits im Viertelfinale Schluss! Der Niederländer musste sich nach einer durchwachsenen Leistung Luke Humphries mit 4:6 geschlagen geben.

{ "placeholderType": "MREC" }

Van Gerwen kam am Ende nur auf einen Average von 92.08 und verlor wichtige Punkte im Kampf um die Playoffs. In der Tabelle liegt „Mighty Mike“ mit 20 Punkten zwar auf Rang vier, er hätte sich in dieser Woche allerdings deutlich von seinen Verfolgern absetzen können. Denn zuvor gab es bereits Schützenhilfe für van Gerwen.

Littler nimmt Aspinall raus

Der Grund: Nathan Aspinall, der in der Tabelle knapp hinter dem Niederländer auf Rang fünf lauert, verlor sein Viertelfinale gegen einen unspektakulär spielenden Luke Littler (4:6) und verabschiedete sich ebenfalls früh. Besonders bitter aus Aspinalls Sicht: Er hatte sogar den etwas besseren Average (95.81) als sein junger Gegner (91.41), schwächelte aber beim Checkout.

Auch Gerwyn Price steht bereits im Halbfinale. Er setzte sich in einem von Fehlern auf beiden Seiten geprägten Spiel mit 6:5 gegen Rob Cross durch. Cross ließ zwei Matchdarts aus, ehe der Waliser im Decider den Deckel drauf machte. Stephen Bunting bezwang Chris Dobey (6:5).

{ "placeholderType": "MREC" }

“Es waren sehr gute Wochen für mich”

Für Humphries ist der Abend in Leeds derweil eine Art Heimspiel. Er ist glühender Fan des englischen Fußballvereins Leeds United, der kürzlich in die Premier League aufgestiegen ist. “Es waren sehr gute Wochen für mich als Fußballfan. Ich hoffe, dass es heute auch eine gute Nacht für mich wird und ich den Tag gewinne”, sagte der 30-Jährige im Vorfeld in der SPORT1-Sendung Madhouse.