Aufstieg und trotzdem weg? Klarheit bei Farke

SPORT1 05.05.2025 • 13:23 Uhr Obwohl er Leeds United in die Premier League geführt hat, wurde schon über ein Aus von Daniel Farke spekuliert. Jetzt meldet sich Leeds-Boss Raraag Marathe zu Wort.

Aufatmen bei Daniel Farke! Der Coach von Leeds United wird seinen Job über das Saisonende hinaus behalten. Leeds-Boss Paraag Marathe stärkte dem Coach nach öffentlichen Gerüchten den Rücken.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich habe den Spekulationen ein Ende gesetzt. Er ist mein Mann“, machte er im Interview mit BBC deutlich. „Ich gebe normal keine Kommentare ab, die auf Gerüchten und Klatsch basieren. Aber jetzt, heute ist es so weit“, fügte er hinzu.

Farke bleibt Trainer von Leeds United

Marathe reagierte damit auf einen Bericht der Daily Mail, der besagte, dass sich der Klub auf der Trainerposition Gedanken mache. Dabei könnte man eigentlich meinen, dass Farke derzeit ein gefeierter Held ist. Immerhin hat er mit Leeds United die Rückkehr in die Premier League geschafft und sicherte durch einen 2:1-Sieg am Samstag bei Plymouth die Championship-Meisterschaft.

In den letzten Wochen gab es trotzdem immer wieder Kritik am deutschen Coach. Fans bemängelten den Spielstil des 48-Jährigen, beklagten sich über seine Wechsel und über das Beharren auf Keeper Illan Meslier. Ohnehin hatte Farke einen schweren Stand, nachdem sein Team in der Vorsaison in den Playoffs gescheitert war.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Verbleib von Farke stand auch deswegen zur Diskussion, weil seine Bilanz in der Premier League bis jetzt wenig erfreulich war: Der Coach stieg 2020 mit Norwich ab und wurde nach dem direkten Wiederaufstieg in der Saison 2021/22 schon nach elf Spieltagen entlassen, weil Norwich erneut im Keller feststeckte. Seine Siegquote in der Premier League beträgt aktuell nur zwölf Prozent.

Leeds-Boss wird deutlich: „Wir haben vor allem Daniel Farke“

Nun kann Farke aber beweisen, dass er nicht nur die Mission Aufstieg, sondern auch die Challenge Klassenerhalt erfolgreich durchführen kann.

„Ich freue mich sehr darauf, es mit Daniel anzugehen und mit ihm zusammenzuarbeiten“, stellte sich Marathe nochmals klar hinter den Coach.

Zwar gab er zu bedenken, dass in den letzten beiden Spielzeiten die drei Aufsteiger wieder abgestiegen sind, jedoch sieht er in Farke eine entscheidende Trumpfkarte. „Wir haben etwas, was sie nicht haben: Wir haben vor allem Daniel Farke“, so der US-Amerikaner.

{ "placeholderType": "MREC" }