Darts-WM-Revolution? "Falls die PDC das hört ..." - Clemens stellt Forderung

Die Ende des Jahres startende Darts-WM wird erstmals in einem neuen Modus ausgetragen. Weil aber nach wie vor nicht alle Details bekannt sind, äußert Gabriel Clemens nun leise Kritik.

Ab der Ausgabe 2026 präsentiert sich die Darts-WM im neuen Gewand. Mehr Teilnehmer, mehr Preisgeld, mehr Drama – so lautet der bereits veröffentlichte Plan der PDC. Einziges Problem: Ganz entscheidende Details hat die Professional Darts Corporation bisher nicht genannt, was immer wieder Kritik hervorruft. Nun äußerte sich auch Gabriel Clemens dazu.

„Ich würde jetzt gerne mal wissen, wie man sich qualifizieren kann und wie viele Leute am Ende mitspielen. Falls die PDC hier zuhört, können sie das gerne mal veröffentlichen”, forderte der WM-Halbfinalist von 2023 am Donnerstag in der SPORT1-Sendung Madhouse. Der Hintergrund: Erstmals werden 128 statt 96 Spieler teilnehmen. Wie die zusätzlichen 32 Startplätze verteilt werden, ist aber nach wie vor offen.