Dicke Überraschung im deutschen Darts-Duell

Gegen Martin Schindler setzte sich Springer mit 6:2 durch und steht nun im Viertelfinale am Abend. Dort kommt es zum nächsten deutschen Aufeinandertreffen mit Ricardo Pietreczko. Er gewann gegen Daryl Gurney mit 6:5.

Springer gelang am Sonntagnachmittag eine Gala. Am Ende stand ein Drei-Dart-Average von 102,84 Punkten zu Buche und eine Doppelquote von 50 Prozent. Schindler kam hingegen auf Werte von 88,38 Punkten pro Aufnahme und 25 Prozent bei den Doppeln.

Springer-Gala gegen Schindler

So marschierte Springer auch direkt zu einem 5:1-Polster. Schindler kam noch einmal kurz zurück, doch dann beendete die Nummer 93 der Weltrangliste die Partie.

Bereits am Samstagabend war ihm ein großer Coup gelungen. Der 24-Jährige gewann sein Sechzehntelfinale in Rosmalen gegen die Nummer vier der Welt, Stephen Bunting, mit 6:5 in Legs.