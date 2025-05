European Darts Grand Prix: Dieses Leg lässt alle Darts-Amateure hoffen

Kuriose Szenen in Sindelfingen: Beim European Darts Grand Prix spielten die beiden ehemaligen Weltmeister Gary Anderson und Rob Cross ein Leg zum Vergessen. Am Ende checkte Anderson erst mit dem 29.(!) Dart zum 6:3-Sieg.

Nicht zum ersten Mal ein schlechtes Leg

Die sonst so stark spielenden Profis waren nicht in der Lage das Leg zu beenden. Cross stellte sich nach seinem nächsten verpassten Wurf zu Anderson, nach einem kurzen Austausch und Lachen klatschten sie noch vor Ende der Partie ab. Beide wirkten ungläubig angesichts dessen, was sie in diesem Leg ans Oche brachten.