European Darts Grand Prix: Feueralarm! Session abgebrochen

In Sindelfingen findet an diesem Wochenende der European Darts Grand Prix statt. Vor dem letzten Spiel der Nachmittagsession muss der Glaspalast geräumt werden.

Kuriose Szenen in Sindelfingen! Vor dem letzten Spiel der Nachmittagsession des European Darts Grand Prix musste die Halle geräumt werden. Der Grund: ein Feueralarm.

Beim Verlassen der Bühne heizten die beiden Spieler das Publikum nochmals an. Kurze Zeit später war sie dann komplett geräumt. Was der Auslöser für den Alarm war, ist noch nicht bekannt.

Die PDC Europe beendete mit dem Vorfall die Nachmittagsession und verschob die Partie zwischen Klose und Wattimena in die Abendsession. Diese startet um 19 Uhr und besteht folglich aus neun statt acht Partien.

Der Deutsche und der Niederländer eröffnen die Session. Nach Klose sind noch fünf weitere Lokalmatadoren am Start. In Leon Weber hat ein Deutscher bereits den Sprung in Runde zwei geschafft, indem er sensationell Ryan Joyce bezwang.