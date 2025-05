European Darts Grand Prix: Greift Schindler wieder nach den Sternen?

Gelingt ihm der nächste Coup? Martin Schindler greift beim European Darts Grand Prix in Sindelfingen am Freitagabend ein. Der deutsche Darts-Star kommt mit sehr viel Selbstbewusstsein.

Er gewann in der vergangenen Woche die Austrian Darts Open und fuhr seinen insgesamt vierten PDC-Titel ein. Schindler steigt am Freitagabend ins Turnier ein und trifft auf Callan Rydz.

Acht Deutsche in Sindelfingen dabei - Littler fehlt

Neben ihn sind noch sieben weitere Deutsche in Sindelfingen dabei. Michael Unterbuchner spielt in der 1. Runde am Freitagmittag gegen Cameron Menzies, Leon Weber gegen Ryan Joyce und Daniel Klose gegen Jermaine Wattimena.

Am Abend sind dann neben Schindler noch Max Hopp (vs. Mike de Decker), Marcel Erba (vs. Joe Cullen), Gabriel Clemens (vs. Andrew Gilding) und Paul Krohne (vs. Ross Smith) im Einsatz.